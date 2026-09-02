LEM Aktie
WKN: A0F657 / ISIN: CH0022427626
|LEM-Investmentbeispiel
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02.09.2026 10:03:27
SPI-Wert LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEM von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem LEM-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das LEM-Papier 1 998,00 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die LEM-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,050 LEM-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des LEM-Papiers auf 528,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 26,43 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 73,57 Prozent.
Der Börsenwert von LEM belief sich jüngst auf 625,98 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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