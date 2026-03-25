SPI-Wert LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEM von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in LEM-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurde die LEM-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 1 864,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,536 LEM-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 24.03.2026 auf 275,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 147,80 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 85,22 Prozent.

Am Markt war LEM jüngst 313,59 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at