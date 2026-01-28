LEM Aktie
WKN: A0F657 / ISIN: CH0022427626
|Rentable LEM-Anlage?
|
28.01.2026 10:04:00
SPI-Wert LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEM von vor 5 Jahren eingebracht
Am 28.01.2021 wurden LEM-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1 876,00 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die LEM-Aktie investiert hat, hat nun 5,330 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen LEM-Aktien wären am 27.01.2026 1 516,52 CHF wert, da der Schlussstand 284,50 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 84,83 Prozent abgenommen.
Alle LEM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 326,86 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Analysen zu LEM S.A.
Aktien in diesem Artikel
|LEM S.A.
|306,00
|0,82%
