SPI-Wert LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEM von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die LEM-Aktie Anlegern gebracht.

Am 28.01.2021 wurden LEM-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1 876,00 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die LEM-Aktie investiert hat, hat nun 5,330 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen LEM-Aktien wären am 27.01.2026 1 516,52 CHF wert, da der Schlussstand 284,50 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 84,83 Prozent abgenommen.

Alle LEM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 326,86 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at