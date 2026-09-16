SPI-Wert LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEM-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in LEM eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit LEM-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 1 142,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,757 LEM-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 430,82 CHF, da sich der Wert einer LEM-Aktie am 15.09.2026 auf 506,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 55,69 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von LEM belief sich zuletzt auf 579,82 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at