LEM Aktie

LEM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0F657 / ISIN: CH0022427626

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Lohnende LEM-Investition? 12.08.2026 10:04:01

SPI-Wert LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEM-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in LEM gewesen.

Am 12.08.2021 wurden LEM-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 2 275,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das LEM-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,044 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 25,41 CHF, da sich der Wert eines LEM-Papiers am 11.08.2026 auf 578,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 74,59 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von LEM belief sich zuletzt auf 642,81 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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