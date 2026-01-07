LEM Aktie

WKN: A0F657 / ISIN: CH0022427626

Frühe Anlage 07.01.2026 10:03:58

SPI-Wert LEM-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LEM von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren in LEM eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 07.01.2016 wurde das LEM-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das LEM-Papier an diesem Tag bei 780,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die LEM-Aktie investiert, befänden sich nun 12,821 LEM-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 750,00 CHF, da sich der Wert eines LEM-Papiers am 06.01.2026 auf 292,50 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 62,50 Prozent verkleinert.

LEM wurde jüngst mit einem Börsenwert von 327,07 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

