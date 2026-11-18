Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Leonteq-Aktie gebracht.

Die Leonteq-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Leonteq-Aktie bei 14,68 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Leonteq-Aktie investiert hat, hat nun 6,812 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2026 auf 18,84 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 128,34 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 28,34 Prozent.

Insgesamt war Leonteq zuletzt 339,56 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at