SPI-Wert Leonteq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Leonteq von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde das Leonteq-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 16,30 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 6,135 Leonteq-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.08.2026 gerechnet (20,70 CHF), wäre die Investition nun 126,99 CHF wert. Die Steigerung von 100 CHF zu 126,99 CHF entspricht einer Performance von +26,99 Prozent.

Am Markt war Leonteq jüngst 383,14 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at