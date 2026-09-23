Leonteq Aktie
WKN DE: A1J642 / ISIN: CH0190891181
|Langfristige Anlage
|
23.09.2026 10:03:49
SPI-Wert Leonteq-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Leonteq-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Leonteq-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 17,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Leonteq-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 57,471 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 22.09.2026 auf 20,35 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 169,54 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 16,95 Prozent angezogen.
Am Markt war Leonteq jüngst 367,37 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Leonteq AG
|
10:03
|SPI-Wert Leonteq-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Leonteq-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
21.09.26
|Press release: Leonteq publishes results of the EGM 2026 (EQS Group)
|
21.09.26
|Medienmitteilung: Leonteq publiziert Ergebnisse der ausserordentlichen Generalversammlung 2026 (EQS Group)
|
17.09.26
|Press release: Information on Leonteq's shareholder base (EQS Group)
|
17.09.26
|Medienmitteilung: Informationen zur Aktionärsstruktur von Leonteq (EQS Group)
|
16.09.26
|SPI-Titel Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte ein Leonteq-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09.09.26
|SPI-Wert Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Leonteq von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
02.09.26
|SPI-Titel Leonteq-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Leonteq-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
Analysen zu Leonteq AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Leonteq AG
|21,35
|-1,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX leichter -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex abgibt. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.