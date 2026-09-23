Leonteq Aktie

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WKN DE: A1J642 / ISIN: CH0190891181

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Langfristige Anlage 23.09.2026 10:03:49

SPI-Wert Leonteq-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Leonteq-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Leonteq-Aktien verdienen können.

Leonteq-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 17,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Leonteq-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 57,471 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 22.09.2026 auf 20,35 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 169,54 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 16,95 Prozent angezogen.

Am Markt war Leonteq jüngst 367,37 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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