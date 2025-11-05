SPI-Wert Leonteq-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Leonteq-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Leonteq-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Leonteq-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 36,25 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Leonteq-Aktie investierten, hätten nun 27,586 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 419,86 CHF, da sich der Wert eines Leonteq-Anteils am 04.11.2025 auf 15,22 CHF belief. Mit einer Performance von -58,01 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Leonteq belief sich zuletzt auf 271,63 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at