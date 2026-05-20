Leonteq Aktie
WKN DE: A1J642 / ISIN: CH0190891181
|Leonteq-Investment
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20.05.2026 10:04:25
SPI-Wert Leonteq-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Leonteq-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Leonteq-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 45,60 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 21,930 Leonteq-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 14,52 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 318,42 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 318,42 CHF, was einer negativen Performance von 68,16 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Leonteq belief sich zuletzt auf 253,82 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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