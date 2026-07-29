Leonteq Aktie
WKN DE: A1J642 / ISIN: CH0190891181
|Leonteq-Investition im Blick
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29.07.2026 10:03:44
SPI-Wert Leonteq-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Leonteq-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Leonteq-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Leonteq-Anteile an diesem Tag 18,40 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Leonteq-Aktie investierten, hätten nun 543,478 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 880,43 CHF, da sich der Wert eines Leonteq-Papiers am 28.07.2026 auf 18,18 CHF belief. Damit wäre die Investition um 1,20 Prozent gesunken.
Leonteq erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 310,84 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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