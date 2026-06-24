Leonteq Aktie
WKN DE: A1J642 / ISIN: CH0190891181
|Langfristige Anlage
|
24.06.2026 10:03:49
SPI-Wert Leonteq-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Leonteq von vor 10 Jahren verloren
Das Leonteq-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 50,18 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,993 Leonteq-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Leonteq-Aktie auf 17,34 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 34,55 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 65,45 Prozent.
Leonteq wurde jüngst mit einem Börsenwert von 306,14 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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