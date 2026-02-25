SPI-Wert Leonteq-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Leonteq von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Leonteq-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Leonteq-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 44,00 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 22,727 Leonteq-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 24.02.2026 241,82 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 10,64 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 75,82 Prozent abgenommen.

Alle Leonteq-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 189,89 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at