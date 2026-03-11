Leonteq Aktie
WKN DE: A1J642 / ISIN: CH0190891181
|Frühe Anlage
|
11.03.2026 10:03:51
SPI-Wert Leonteq-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Leonteq von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Leonteq-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Leonteq-Anteile betrug an diesem Tag 17,30 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CHF in die Leonteq-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,780 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 10.03.2026 89,13 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 15,42 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 10,87 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Leonteq belief sich zuletzt auf 272,84 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
