SPI-Wert Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Leonteq bedeutet

Vor Jahren in Leonteq eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Leonteq-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 55,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Leonteq-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,802 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.08.2023 71,71 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 39,80 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 28,29 Prozent verkleinert.

Leonteq wurde jüngst mit einem Börsenwert von 711,09 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at