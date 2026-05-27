SPI-Wert Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Leonteq von vor 10 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Leonteq-Aktie Anlegern gebracht.

Am 27.05.2016 wurde die Leonteq-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 59,42 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 168,302 Leonteq-Aktien im Depot. Die gehaltenen Leonteq-Anteile wären am 26.05.2026 2 541,36 CHF wert, da der Schlussstand 15,10 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 74,59 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Leonteq eine Marktkapitalisierung von 267,50 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at