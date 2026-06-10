SPI-Wert Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Leonteq von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Leonteq-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die Leonteq-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 44,05 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 22,701 Leonteq-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Leonteq-Aktie auf 14,56 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 330,53 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 66,95 Prozent gleich.

Alle Leonteq-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 260,09 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at