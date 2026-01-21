SPI-Wert Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Leonteq von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Leonteq-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Leonteq-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 51,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 196,078 Leonteq-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Leonteq-Papiere wären am 20.01.2026 2 988,24 CHF wert, da der Schlussstand 15,24 CHF betrug. Aus 10 000 CHF wurden somit 2 988,24 CHF, was einer negativen Performance von 70,12 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Leonteq eine Börsenbewertung in Höhe von 271,11 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at