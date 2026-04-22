Leonteq Aktie

Leonteq für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J642 / ISIN: CH0190891181

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnender Leonteq-Einstieg? 22.04.2026 10:03:49

SPI-Wert Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Leonteq von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Leonteq-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Leonteq-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 45,10 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Leonteq-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,217 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 34,68 CHF, da sich der Wert einer Leonteq-Aktie am 21.04.2026 auf 15,64 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 65,32 Prozent verkleinert.

Leonteq war somit zuletzt am Markt 281,55 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Leonteq AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Leonteq AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Leonteq AG 17,36 2,60% Leonteq AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nahost-Krise bleibt im Fokus: ATX und DAX tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Mittwoch abwärts. Die Börsen in Fernost schlugen zur Wochenmitte unterschiedliche Richtungen ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen