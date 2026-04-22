SPI-Wert Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Leonteq von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Leonteq-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Leonteq-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 45,10 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Leonteq-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,217 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 34,68 CHF, da sich der Wert einer Leonteq-Aktie am 21.04.2026 auf 15,64 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 65,32 Prozent verkleinert.

Leonteq war somit zuletzt am Markt 281,55 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at