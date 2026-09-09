Leonteq Aktie
WKN DE: A1J642 / ISIN: CH0190891181
|Profitables Leonteq-Investment?
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09.09.2026 10:03:55
SPI-Wert Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Leonteq von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurde die Leonteq-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Leonteq-Papier bei 59,70 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Leonteq-Aktie investiert hat, hat nun 167,504 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 500,84 CHF, da sich der Wert einer Leonteq-Aktie am 08.09.2026 auf 20,90 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 64,99 Prozent.
Leonteq war somit zuletzt am Markt 371,75 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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