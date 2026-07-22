SPI-Wert Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte ein Leonteq-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Leonteq-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Leonteq-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 72,52 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 13,790 Leonteq-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 15,20 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 209,60 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 79,04 Prozent.

Leonteq wurde am Markt mit 268,92 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at