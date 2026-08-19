Leonteq Aktie
WKN DE: A1J642 / ISIN: CH0190891181
|Lohnender Leonteq-Einstieg?
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19.08.2026 10:03:37
SPI-Wert Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte ein Leonteq-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das Leonteq-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 63,72 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 156,937 Leonteq-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 991,22 CHF, da sich der Wert eines Leonteq-Papiers am 18.08.2026 auf 19,06 CHF belief. Mit einer Performance von -70,09 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Leonteq wurde am Markt mit 335,15 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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