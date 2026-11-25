Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Leonteq-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Leonteq-Papier statt. Der Schlusskurs der Leonteq-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 40,05 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 24,969 Leonteq-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.11.2026 auf 18,42 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 459,93 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 54,01 Prozent.

Der Börsenwert von Leonteq belief sich jüngst auf 330,79 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at