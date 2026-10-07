Leonteq Aktie

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WKN DE: A1J642 / ISIN: CH0190891181

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Leonteq-Anlage im Blick 07.10.2026 10:03:42

SPI-Wert Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte ein Leonteq-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Leonteq-Aktie gebracht.

Am 07.10.2021 wurden Leonteq-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 57,90 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 100 CHF in die Leonteq-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,727 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 35,66 CHF, da sich der Wert einer Leonteq-Aktie am 06.10.2026 auf 20,65 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 64,34 Prozent verringert.

Leonteq wurde jüngst mit einem Börsenwert von 362,93 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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