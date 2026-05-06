Leonteq Aktie
WKN DE: A1J642 / ISIN: CH0190891181
|Leonteq-Anlage unter der Lupe
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06.05.2026 10:05:22
SPI-Wert Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Leonteq von vor einem Jahr bedeutet
Am 06.05.2025 wurde die Leonteq-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Leonteq-Papier an diesem Tag 16,20 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 617,284 Leonteq-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 05.05.2026 auf 14,98 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 246,91 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 7,53 Prozent abgenommen.
Leonteq markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 268,24 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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