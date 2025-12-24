Leonteq Aktie

24.12.2025

SPI-Wert Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte eine Leonteq-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Leonteq eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das Leonteq-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Leonteq-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 44,40 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Leonteq-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 225,225 Leonteq-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 23.12.2025 auf 13,72 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 090,09 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 69,10 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Leonteq belief sich zuletzt auf 240,02 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

