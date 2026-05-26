SPI-Wert Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Liechtensteinische Landesbank von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Liechtensteinische Landesbank-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Liechtensteinische Landesbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 59,30 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 168,634 Liechtensteinische Landesbank-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 22.05.2026 16 543,00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 98,10 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +65,43 Prozent.

Insgesamt war Liechtensteinische Landesbank zuletzt 2,98 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at