Liechtensteinische Landesbank Aktie

Liechtensteinische Landesbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DYXV / ISIN: LI0355147575

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Rentabler Liechtensteinische Landesbank-Einstieg? 26.05.2026 10:03:47

SPI-Wert Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Liechtensteinische Landesbank von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Liechtensteinische Landesbank-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Liechtensteinische Landesbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 59,30 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 168,634 Liechtensteinische Landesbank-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 22.05.2026 16 543,00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 98,10 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +65,43 Prozent.

Insgesamt war Liechtensteinische Landesbank zuletzt 2,98 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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