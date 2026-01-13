Liechtensteinische Landesbank Aktie
WKN DE: A2DYXV / ISIN: LI0355147575
|Liechtensteinische Landesbank-Performance im Blick
|
13.01.2026 10:03:41
SPI-Wert Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Liechtensteinische Landesbank von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Liechtensteinische Landesbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 52,70 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Liechtensteinische Landesbank-Aktie investiert, befänden sich nun 18,975 Liechtensteinische Landesbank-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 647,06 CHF, da sich der Wert eines Liechtensteinische Landesbank-Anteils am 12.01.2026 auf 86,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 64,71 Prozent vermehrt.
Alle Liechtensteinische Landesbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,61 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
