Liechtensteinische Landesbank Aktie
WKN DE: A2DYXV / ISIN: LI0355147575
10.03.2026 10:03:35
SPI-Wert Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Liechtensteinische Landesbank von vor 5 Jahren eingebracht
Am 10.03.2021 wurden Liechtensteinische Landesbank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 53,30 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,876 Liechtensteinische Landesbank-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 09.03.2026 177,86 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 94,80 CHF belief. Damit wäre die Investition 77,86 Prozent mehr wert.
Alle Liechtensteinische Landesbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,88 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
