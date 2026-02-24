Liechtensteinische Landesbank Aktie
WKN DE: A2DYXV / ISIN: LI0355147575
|Liechtensteinische Landesbank-Performance
|
24.02.2026 10:04:07
SPI-Wert Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Liechtensteinische Landesbank von vor einem Jahr eingebracht
Am 24.02.2025 wurde das Liechtensteinische Landesbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Liechtensteinische Landesbank-Papier bei 79,30 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 12,610 Liechtensteinische Landesbank-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.02.2026 gerechnet (92,30 CHF), wäre die Investition nun 1 163,93 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16,39 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Liechtensteinische Landesbank belief sich zuletzt auf 2,80 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Liechtensteinische Landesbank AG (LLB)
|
10:04
|SPI-Wert Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Liechtensteinische Landesbank von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
20.02.26
|Optimismus in Zürich: SPI klettert zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
20.02.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI gibt nach (finanzen.at)
|
20.02.26
|Zuversicht in Zürich: SPI verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
20.02.26