WKN DE: A2DYXV / ISIN: LI0355147575

Liechtensteinische Landesbank-Performance 24.02.2026 10:04:07

SPI-Wert Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Liechtensteinische Landesbank von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Liechtensteinische Landesbank-Investment verdienen können.

Am 24.02.2025 wurde das Liechtensteinische Landesbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Liechtensteinische Landesbank-Papier bei 79,30 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 12,610 Liechtensteinische Landesbank-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.02.2026 gerechnet (92,30 CHF), wäre die Investition nun 1 163,93 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16,39 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Liechtensteinische Landesbank belief sich zuletzt auf 2,80 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

