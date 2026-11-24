Das wäre der Verdienst eines frühen Liechtensteinische Landesbank-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Liechtensteinische Landesbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 41,75 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 23,952 Liechtensteinische Landesbank-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 816,77 CHF, da sich der Wert eines Liechtensteinische Landesbank-Papiers am 23.11.2026 auf 117,60 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 181,68 Prozent gleich.

Liechtensteinische Landesbank wurde am Markt mit 3,55 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at