Liechtensteinische Landesbank Aktie

WKN DE: A2DYXV / ISIN: LI0355147575

Langfristige Anlage 03.03.2026 10:04:01

SPI-Wert Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Liechtensteinische Landesbank-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Liechtensteinische Landesbank-Aktien verdienen können.

Am 03.03.2023 wurden Liechtensteinische Landesbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Liechtensteinische Landesbank-Papier an diesem Tag 61,00 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 163,934 Liechtensteinische Landesbank-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 94,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 409,84 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 54,10 Prozent.

Der Liechtensteinische Landesbank-Wert an der Börse wurde auf 2,85 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

