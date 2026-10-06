Liechtensteinische Landesbank Aktie
WKN DE: A2DYXV / ISIN: LI0355147575
|Rentabler Liechtensteinische Landesbank-Einstieg?
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06.10.2026 10:03:24
SPI-Wert Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Liechtensteinische Landesbank-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Liechtensteinische Landesbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Liechtensteinische Landesbank-Papiers betrug an diesem Tag 77,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,299 Liechtensteinische Landesbank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 113,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 146,75 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 46,75 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Liechtensteinische Landesbank eine Börsenbewertung in Höhe von 3,39 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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