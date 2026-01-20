SPI-Wert Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Liechtensteinische Landesbank von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Liechtensteinische Landesbank-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Liechtensteinische Landesbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 35,50 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Liechtensteinische Landesbank-Aktie investierten, hätten nun 281,690 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.01.2026 25 126,76 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 89,20 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 25 126,76 CHF, was einer positiven Performance von 151,27 Prozent entspricht.

Insgesamt war Liechtensteinische Landesbank zuletzt 2,74 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at