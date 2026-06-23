Liechtensteinische Landesbank Aktie
WKN DE: A2DYXV / ISIN: LI0355147575
|Hochrechnung
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23.06.2026 10:04:02
SPI-Wert Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Liechtensteinische Landesbank von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Liechtensteinische Landesbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Liechtensteinische Landesbank-Anteile bei 58,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Liechtensteinische Landesbank-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,701 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Liechtensteinische Landesbank-Aktien wären am 22.06.2026 177,89 CHF wert, da der Schlussstand 104,60 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 77,89 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Liechtensteinische Landesbank eine Börsenbewertung in Höhe von 3,15 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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