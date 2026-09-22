SPI-Wert Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Liechtensteinische Landesbank von vor 5 Jahren abgeworfen

Die Liechtensteinische Landesbank-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Liechtensteinische Landesbank-Papier bei 50,60 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Liechtensteinische Landesbank-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19,763 Liechtensteinische Landesbank-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 316,21 CHF, da sich der Wert eines Liechtensteinische Landesbank-Papiers am 21.09.2026 auf 117,20 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 131,62 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Liechtensteinische Landesbank betrug jüngst 3,55 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at