Liechtensteinische Landesbank Aktie

Liechtensteinische Landesbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DYXV / ISIN: LI0355147575

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Rentable Liechtensteinische Landesbank-Anlage? 09.06.2026 10:04:08

SPI-Wert Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Liechtensteinische Landesbank von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Liechtensteinische Landesbank-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 09.06.2016 wurde die Liechtensteinische Landesbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 39,75 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Liechtensteinische Landesbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 25,157 Anteilen. Die gehaltenen Liechtensteinische Landesbank-Anteile wären am 08.06.2026 2 520,75 CHF wert, da der Schlussstand 100,20 CHF betrug. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 2 520,75 CHF entspricht einer Performance von +152,08 Prozent.

Liechtensteinische Landesbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,07 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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