SPI-Wert Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Liechtensteinische Landesbank von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Liechtensteinische Landesbank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Liechtensteinische Landesbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 52,80 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Liechtensteinische Landesbank-Aktie investiert, befänden sich nun 18,939 Liechtensteinische Landesbank-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Liechtensteinische Landesbank-Aktie auf 104,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 969,70 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 96,97 Prozent zugenommen.

Am Markt war Liechtensteinische Landesbank jüngst 3,19 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at