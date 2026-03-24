Liechtensteinische Landesbank Aktie
WKN DE: A2DYXV / ISIN: LI0355147575
|Liechtensteinische Landesbank-Performance
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24.03.2026 10:03:41
SPI-Wert Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Liechtensteinische Landesbank von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Liechtensteinische Landesbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 79,60 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 125,628 Liechtensteinische Landesbank-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 512,56 CHF, da sich der Wert eines Liechtensteinische Landesbank-Anteils am 23.03.2026 auf 99,60 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 25,13 Prozent angezogen.
Alle Liechtensteinische Landesbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,02 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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