SPI-Wert Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Liechtensteinische Landesbank von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Liechtensteinische Landesbank gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Liechtensteinische Landesbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 79,60 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 125,628 Liechtensteinische Landesbank-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 512,56 CHF, da sich der Wert eines Liechtensteinische Landesbank-Anteils am 23.03.2026 auf 99,60 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 25,13 Prozent angezogen.

Alle Liechtensteinische Landesbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,02 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at