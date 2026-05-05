Liechtensteinische Landesbank Aktie
WKN DE: A2DYXV / ISIN: LI0355147575
|Langfristige Investition
|
05.05.2026 10:03:51
SPI-Wert Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Liechtensteinische Landesbank-Investment von vor 5 Jahren verdient
Am 05.05.2021 wurden Liechtensteinische Landesbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Liechtensteinische Landesbank-Papiers betrug an diesem Tag 54,20 CHF. Bei einem Liechtensteinische Landesbank-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 184,502 Liechtensteinische Landesbank-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 95,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 619,93 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +76,20 Prozent.
Liechtensteinische Landesbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,92 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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