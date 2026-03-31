Liechtensteinische Landesbank Aktie
WKN DE: A2DYXV / ISIN: LI0355147575
|Liechtensteinische Landesbank-Investition im Blick
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31.03.2026 10:03:49
SPI-Wert Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Liechtensteinische Landesbank von vor 3 Jahren verdient
Am 31.03.2023 wurden Liechtensteinische Landesbank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 58,70 CHF. Bei einem Liechtensteinische Landesbank-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,704 Liechtensteinische Landesbank-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Liechtensteinische Landesbank-Papiers auf 100,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 171,04 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 71,04 Prozent.
Insgesamt war Liechtensteinische Landesbank zuletzt 3,03 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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