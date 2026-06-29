SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lindt-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das Lindt-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 5 760,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Lindt-Aktie investiert, befänden sich nun 0,174 Lindt-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Lindt-Papiers auf 9 510,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 651,04 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 65,10 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Lindt bezifferte sich zuletzt auf 21,89 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at