SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lindt-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Lindt-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Lindt-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Lindt-Papier an diesem Tag 5 650,00 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,177 Lindt-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 18.09.2026 1 524,78 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 8 615,00 CHF belief. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 524,78 CHF entspricht einer Performance von +52,48 Prozent.

Lindt wurde am Markt mit 19,74 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at