Lindt Aktie
WKN: 859568 / ISIN: CH0010570759
|Frühes Investment
|
05.01.2026 10:03:53
SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lindt-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Die Lindt-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Lindt-Aktie bei 74 295,00 CHF. Bei einem Lindt-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,013 Lindt-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 30.12.2025 1 566,73 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 116 400,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 56,67 Prozent zugenommen.
Lindt wurde jüngst mit einem Börsenwert von 26,84 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
