Lindt Aktie

Lindt für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767

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Langfristige Anlage 06.04.2026 10:03:47

SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lindt-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Lindt gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Lindt-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Lindt-Aktie betrug an diesem Tag 6 135,00 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Lindt-Aktie investierten, hätten nun 0,163 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 812,55 CHF, da sich der Wert eines Lindt-Papiers am 02.04.2026 auf 11 120,00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 81,26 Prozent.

Der Lindt-Wert an der Börse wurde auf 25,58 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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