Lindt Aktie
WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767
|Langfristige Anlage
|
06.04.2026 10:03:47
SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lindt-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde die Lindt-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Lindt-Aktie betrug an diesem Tag 6 135,00 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Lindt-Aktie investierten, hätten nun 0,163 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 812,55 CHF, da sich der Wert eines Lindt-Papiers am 02.04.2026 auf 11 120,00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 81,26 Prozent.
Der Lindt-Wert an der Börse wurde auf 25,58 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|
06.04.26
|SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lindt-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
02.04.26
|Minuszeichen in Zürich: SLI zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
02.04.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
02.04.26
|Minuszeichen in Zürich: SLI schwächer (finanzen.at)
|
02.04.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
01.04.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
01.04.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
01.04.26
|Freundlicher Handel: SLI am Mittwochmittag freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|12 100,00
|0,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter steigende Ölpreise: ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslich etwas leichter -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt würd nach dem langen Osterwochenende leichter erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte leicht nachgeben. Die Börsen in Asien kommen am Dienstag kaum vom Fleck.