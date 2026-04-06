SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lindt-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Lindt gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Lindt-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Lindt-Aktie betrug an diesem Tag 6 135,00 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Lindt-Aktie investierten, hätten nun 0,163 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 812,55 CHF, da sich der Wert eines Lindt-Papiers am 02.04.2026 auf 11 120,00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 81,26 Prozent.

Der Lindt-Wert an der Börse wurde auf 25,58 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at