Lindt Aktie
WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767
|Frühes Investment
|
25.05.2026 10:03:55
SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lindt-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Lindt-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 8 490,00 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,178 Lindt-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.05.2026 gerechnet (9 430,00 CHF), wäre das Investment nun 11 107,18 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 11,07 Prozent erhöht.
Der Lindt-Wert an der Börse wurde auf 21,71 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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