Lindt Aktie
WKN: 859568 / ISIN: CH0010570759
|Langfristige Anlage
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18.05.2026 10:04:29
SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lindt-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde die Lindt-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 89 000,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,112 Lindt-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 15.05.2026 auf 94 800,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 651,69 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 6,52 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Lindt eine Börsenbewertung in Höhe von 21,81 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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