SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lindt-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Am 30.10.2022 wurde das Lindt-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 9 550,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,010 Lindt-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 103,46 CHF, da sich der Wert einer Lindt-Aktie am 27.10.2023 auf 9 880,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 3,46 Prozent zugenommen.

Alle Lindt-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 23,02 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at