SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Lindt abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Lindt-Investment verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das Lindt-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Lindt-Anteile bei 6 690,00 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Lindt-Aktie investiert hat, hat nun 0,149 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Lindt-Aktien wären am 21.07.2023 1 635,28 CHF wert, da der Schlussstand 10 940,00 CHF betrug. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 635,28 CHF entspricht einer Performance von +63,53 Prozent.

Jüngst verzeichnete Lindt eine Marktkapitalisierung von 25,07 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at